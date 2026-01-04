Reyes con aludes en Picos de Europa

Creado: Actualizado:

El Parque Nacional de los Picos de Europa afronta un puente de Reyes marcado por un riesgo «notable» de aludes, según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) publicado por la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte de la inestabilidad del manto nivoso y la formación de placas de viento en alta montaña. La situación se ve agravada por la llegada de la borrasca Francis, que dejará nuevas nevadas y un acusado descenso térmico. El BPA, válido fuera de pistas balizadas, señala que el nivel de peligro se sitúa en 3 sobre 5 en la escala europea, con problemas asociados a nieve reciente y placas de viento en cotas altas, y nieve húmeda en zonas medias y bajas.