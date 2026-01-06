Apurando opciones para el Niño

Creado: Actualizado:

El doblete obtenido por León en las principales loterías del año pasado parece que anima las ventas. En enero de 2025, fue el Niño el que trajo millones para los décimos vendidos en la administración ubicada en El Corte Inglés. Y el pasado 22 de diciembre, el epicentro del Gordo de Navidad tuvo la provincia como protagonista, con La Bañeza, Villablino y Villamanín —a pesar de la polémica que no cesa— abriendo con imágenes festivas los telediarios. Quizá por ello aún ayer se podían ver largas colas en algunos puntos de venta de décimos para el sorteo que tendrá lugar hoy al mediodía. Ocurrió en El Corte Inglés, quizá por ese afán de que se repita la fortuna en el mismo lugar. Y en la tarde del domingo en Espacio León, donde la espera parecía perpetua.