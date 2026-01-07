Mayor fiabilidad para el aeropuerto

Creado: Actualizado:

El balance de 2025 sobre las operaciones en el aeropuerto de León pone de manifiesto que hay mucho margen de mejora en las instalaciones leoneses. Casi el 18% de los pasajeros que viajaban desde La Virgen del Camino sufrieron algún tipo de incidencia, ya fuesen retrasos, cancelaciones o desvíos. El epicentro del problema reside en la obsolescencia técnica de su sistema de ayuda al aterrizaje. Contar con un ILS de Categoría I, el nivel de menor capacidad operativa del mercado. sitúa al aeródromo leonés en una posición de clara desventaja competitiva cuya eficiencia depende más de la buena climatología que de la tecnología de las propias instalaciones. Si León aspira a tener una terminal de carga para impulsar su capacidad operativa, estas deficiencias bloquean su desarrollo, una limitación que además acarrea un déficit de mantenimiento por parte del Ministerio de Defensa que deriva en averías y retrasos evitables. El anunciado desembarco del Grupo 24 y el despliegue de los drones Sirtap y su consiguiente inversión en la Base Aérea puede ser aprovechado para que el convenio entre Defensa y Aena incluya la mejora del ILS y garantizar así su operatividad como eje de la conectividad y el turismo, sin que abunden los sobresaltos innecesarios.