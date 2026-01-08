El papel de Zapatero

Creado: Actualizado:

Hay dos versiones acerca del papel jugado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con los últimos episodios que han desembocado en la detención, mediante extracción violenta, del dictador venezolano Nicolas Maduro y su posterior encarcelamiento en una prisión de Nueva York. Una de ellas sugiere que Zapatero habría jugado algún papel en las diversas mediaciones políticas que precedieron al ataque. Sabido es que tras el desconcertante impacto político inicial del ataque a Venezuela, Delcy Rodríguez, amiga personal de Zapatero e interlocutora privilegiada de Richard Denell —enviado especial de Donald Trump con el que venía teniendo contactos—, ha salido reforzada nada menos que como presidenta de la Republica de Venezuela en este episodio llamado a ser un hito en la historia del país caribeño. En paralelo, la atribuida mediación del expresidente español habría consistido en facilitar, en entendimiento con Delcy Rodríguez, el contacto del Gobierno norteamericano con el exgeneral Miguel Rodríguez Torres, exministro del Gobierno venezolano quien, a partir de los acontecimientos sucedidos en Caracas, parece proyectado a asumir protagonismo en el devenir del régimen chavista tras el descabezamiento de Maduro. El citado militar, creador del siniestro Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) fue denunciado en su día por torturas y lleva un tiempo exiliado en Madrid.

La otra versión del papel de Zapatero resume y retrata al expresidente como penoso lobista político de la dictadura venezolana, implicado en blanquear un régimen criminal que encarcela sin juicios a sus oponentes y mantiene un millar de presos, veinte de ellos españoles, sometidos a torturas en el Helicoide de Caracas, el centro de detención gestionada por los esbirros policiales del régimen. Frente a tanto dolor e ignominia, Zapatero nunca encontró un minuto para denunciar las detenciones arbitrarias ni el fraude electoral cometido por Maduro en las elecciones de 2024, en las que venció la oposición con Edmundo González como candidato presidencial.

Entre los exiliados venezolanos —ocho millones, con cuatrocientos mil residen en España— se señalan los vínculos de Zapatero con el régimen chavista por negocios. Dentro y fuera de nuestro país. En casa suscita algo más que suspicacias el papel que pudo jugar en el rescate de Plus Ultra, compañía de aviación generosamente salvada de la quiebra por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Es pronto para determinar cuál de las dos versiones acerca del supuesto papel de Zapatero en el último tramo de la crisis venezolana se ajusta a la realidad aunque de ser cierta la primera no tendría porque amparar y de paso, justificar, la farisaica trayectoria del ex presidente en relación con la dictadura venezolana. Más pronto que tarde todo se irá sabiendo acerca de este personaje.