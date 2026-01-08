Descubriendo el turismo de interior

Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió ayer la necesidad de «desconcentrar destinos, diversificar productos, desestacionalizar la oferta y digitalizar la experiencia turística» en España, líder mundial en el sector, con un papel protagonista de las ciudades de interior. Son piezas «determinantes» en la estrategia de sostenibilidad turística de España, comentó a los periodistas durante una visita a Palencia. El ministro recordó que España ha recibido hasta noviembre pasado 91 millones de turistas internacionales, con un gasto en destino de 126.000 millones de euros, cifras que obligan, a su juicio, a cambiar el modelo. «Cuando un país llega a estos niveles de visitantes y de ingresos, toca desarrollar una estrategia distinta. Necesitamos desconcentrar", dijo Hereu.