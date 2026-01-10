Groenlandia y la Otan

Creado: Actualizado:

A partir de la amenaza de Donald Trump de quedarse con Groenlandia, el lema mosquetero «Todos para uno y uno para todos» —que en cierto sentido había hecho suyo la Otan— está a punto de cambiar para transformarse en otro de sentido adverso: «Todos para uno y uno contra todos», los Estados Unidos de América, el socio principal de la Alianza contra el resto de los países que la forman.

Tal es la encrucijada a la que se enfrenta la parte europea de la Alianza Atlántica ante las reiteradas declaraciones del presidente norteamericano anunciando que pretende anexionar Groenlandia —la isla más grande del mundo— que es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Parecía una broma, una boutade muy propia de un personaje de una verbosidad sin freno, pero lo ocurrido en Venezuela cambia la percepción de las cosas e induce a pensar que la cosa podría ir en serio. Porque Trump lo que dice, lo hace. Hasta tal punto ha sembrado desconcierto que en Copenhague se han encendido las alarmas y, de rebufo, las de la parte europea de la Otan y las de Canadá, país soberano hacia el que en alguna ocasión también ha señalado Trump con propuestas anexionistas similares.

Estamos ante un cambio histórico de ciclo. Viviendo situaciones que proyectan la imagen de un futuro que paradójicamente se parece mucho al pasado, a la geopolítica del siglo XIX, la centuria colonial por excelencia en la que las potencias europeas del momento-Inglaterra, Francia y en menor medida Alemania— se concedieron el derecho a ocupar y anexionar amplios territorios en África y Asia.

Sí Trump sigue adelante con su idea de quedarse con Groenlandia por encima de la voluntad de Dinamarca, estará desatando un proceso que puede acabar con la Otan tal como hoy la conocemos. Una deriva ante la que llama poderosamente la atención la posición servil del holandés Mark Rutte, secretario general de la Alianza. Vladimir Putin debe estar encantado con la situación y en Pekín actualizando las coordenadas de las playas de Taiwán.