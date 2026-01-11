Crecen los beneficiarios del IMV

Creado: Actualizado:

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en Castilla y León en diciembre a 103.823 beneficiarios a través de 34.222 prestaciones, en ambos casos con un incremento del 18,7% en un año. Buena parte de los nuevos perceptores proceden del programa de Renta Garantizada de Ciudadanía que en Castilla y León ha aplicado durante los últimos años la Junta, con casos que, por situaciones de pobreza, acceden directamente. De entre los perceptores del IMV de Castilla y León, en 22.342 de las prestaciones el titular de la ayuda es una mujer. La cuantía media de las prestaciones es de 480,85 euros en Castilla y León, prácticamente igual que la media nacional (483,08 euros).