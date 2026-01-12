El 'sevillazo'

Creado: Actualizado:

Tiendo a dar la bienvenida a toda iniciativa política que tenga tintes verdaderamente regeneracionistas y no sea meramente una búsqueda de arrancar, en beneficio propio, una parcela de poder. Máxime en las muy peculiares circunstancias políticas en las que nos hallamos. Con un Gobierno y su partido claramente desfondados, pendientes solamente de mantenerse como sea en la alfombra roja mucho más que del futuro del país. Y una oposición que anda como a contrapié, conformándose con la baladronada de sal gorda, como ya se vió en la ‘cumbre’ del PP en La Coruña este fin de semana, donde todo se fue en llamar a Pedro Sánchez «capo de una organización mafiosa internacional» y asegurar, sin prueba alguna, que lo que pretende es derribar la Monarquía y traer la República. Y esto, así, no va. En este marco, aparecen como estrellas más o menos brillantes en el firmamento nuevas aventuras políticas y no tan nuevas figuras, como la de Miriam González Durántez, o la del exministro y ex presidente de Red Eléctrica —entre otras cosas— Jordi Sevilla. Quien este lunes ha prometido lanzar un manifiesto ‘Socialdemocracia 21’ apoyado en y por disidentes del ‘sanchismo’, muchos de ellos aún militantes en el PSOE, pero de forma ‘crítica’. Dicen que son cuarenta personas de tendencia socialdemócrata, más o menos conocidas, más o menos procedentes de altos cargos del felipismo o del zapaterismo, quienes apoyan un ‘manifiesto’ que es, en realidad, la primera expresión pública organizada de disidencia con el ‘sanchismo’ más o menos desde dentro de este ‘sanchismo’. Pero no creo, la verdad, que a Sánchez le inquiete demasiado este movimiento, aunque lo cierto es que el personal anda tan quemado con la situación que vaya usted a saber dónde parará todo esto. De momento, es cierto que existe una cierta expectación en los cenáculos y mentideros madrileños —no creo que la cosa vaya mucho más allá por ahora— acerca de hasta dónde pueden llegar las críticas desde el ‘fuego amigo’ (bueno, no tan amigo, que quienes aborrecen a Sánchez nunca más pueden ser sus amigos). Me precio de conocer bastante bien a Sevilla, a quien tengo por persona honrada, capaz de cantarle las cuarenta a alguien como Pedro Sánchez. Que, por cierto, es cosa que no todos hacen, comenzando por el presidente asturiano, Adrián Barbón, a quien siempre consideré un buen posible recambio para el ‘sanchismo’ rampante y que no está muy feliz, dicen, con el acuerdo de financiación autonómica impulsado por ‘su’ Gobierno central junto con Esquerra Republicana de Catalunya.

Pienso que, contra lo que ocurre con otros proyectos, socialdemócratas o liberales, centristas o más extremistas, que pueblan el loco panorama político español, este podría tener visos de poder navegar en este mar de los sargazos que nos llevará hasta unas más cercanas que lejanas elecciones.

Pero ya digo: veremos, expresión que es una manera descomprometida de mostrar escepticismo, y estamos apenas al inicio de un camino.