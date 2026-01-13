La baliza de la desorientación

Creado: Actualizado:

Debo confesar, como conductor convicto y confeso, que no he comprado la baliza, que va a ser obligatoria, en caso de accidente. Uno de los aspectos que me ha retraído ante la adquisición es que, una conocida mía, muy apresurada, la compró antes de Navidades y, ahora, resulta que la baliza por la que abonó su importe no está homologada.

Llevar una baliza sin homologar es algo así como intentar entrar a Estados Unidos con un pasaporte falso, así que, dado mi despiste, y la dificultad que tengo para encontrar un yogur natural, que no lleve azúcar, ni esencias, ni mermeladas, mi única salvación era esperar a que pase el tiempo, y desaparezcan de las estanterías las balizas herejes. Hasta ahora, bien. ¿Pero cuánto tiempo? La Dirección General de Tráfico, a la que tanto admiro —y he dedicado artículos laudatorios— ha informado que, de momento, los agentes encargados de cumplir las leyes no nos van a multar. La expresión «por un tiempo prudencial» es confusa, porque está sometida a la interpretación subjetiva, y hay ciudadanos a los que un tiempo prudencial les parece que deben ser dos semanas y, otros, más optimistas, que creen que puede ser tres meses, o sea, hasta Semana Santa. Sin embargo, hay otro aspecto que me preocupa, y es la injusticia, aunque sea la posible injusticia del futuro. En ningún país de la Unión Europea es obligatoria la adquisición de la susodicha baliza luminosa. Como hay libertad de circulación de personas y capitales —y automóviles— dentro de la Unión Europea, a ningún automovilista, con pasaporte francés, italiano, suizo o alemán, le van a impedir la entrada a España por carecer de baliza luminosa.

Supongamos que tiene un accidente, este verano que viene. ¿Le aplicarán una multa, o estará exento? Si le aplican una multa será una injusticia, porque nadie le advirtió, al entrar en España, que debería llevar una baliza. Si no se la aplican, se demostrará que los automovilistas españoles somos discriminados y tratados con mayor rigor que los automovilistas europeos. Mal asunto. Decía Napoleón que las leyes debían ser claras, fáciles de comprender y nunca excesivamente rigurosas. Ninguna de esas tres exigencias se pueden observar en la baliza de la desorientación. Hagan algo. Y piensen que afectará a 34 millones de vehículos.