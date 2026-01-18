Las leyes pioneras de León en Oviedo

Creado: Actualizado:

Las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino Asturleonés centran la exposición «Leyes pioneras del Reino. Asturias-León», que este viernes se ha inaugurado en el palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, donde permanecerá abierta hasta el 6 de febrero. La muestra acoge los tres textos más antiguos que se conocen de los fueros: los Preceptos Locales y Territoriales y el Fuero Juzgo, cuerpos legales distintos pero interrelacionados que coexistieron y se aplicaron de diferentes maneras en el Reino de León medieval. Además, la muestra cuenta con paneles informativos, facsímiles desde el siglo X, entre ellos el Códice Calixtino.