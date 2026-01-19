Rubén Darío reposa en la Catedral de León

Creado: Actualizado:

Nicaragua conmemoró este domingo los 159 años del nacimiento del máximo poeta nacido en su territorio y uno de los más importantes de la lengua española, Rubén Darío (1867-1916). Sus restos se encuentran bajo un león triste esculpido en mármol en el interior de la «Real e Insigne Basílica Catedral de León", declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La 'hermana' allende los mares de nuestra —y genuina— Catedral de León, es una construcción barroca colonial y su valor histórico se basa en ser la sede episcopal de la primera diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua, la sede de la Diócesis de León.