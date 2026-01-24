Respuestas

Creado: Actualizado:

Tenemos que esperar a que concluya la investigación sobre el desencadenante del choque de dos trenes —un Alvia y un Iryo— que ha dejado más de cuarenta muertos, además de numerosos heridos de gravedad. Los técnicos y los organismos correspondientes van esbozando cuáles han sido las causas del accidente mortal. Pero también es momento de reflexionar sobre los problemas de nuestra red ferroviaria. Todos los que habitualmente viajamos en tren sabemos de las deficiencias de nuestro sistema ferroviario, por mas que el ministro Puente se dedique a denostar a quienes las señalan o a minimizar las quejas de los usuarios.

En mi opinion, antes de abrir la puerta a otras compañías ferrorias Ouigo, Avlo Iryo.... se debería haber llevado a cabo una puesta a punto de las infraestructuras ferroviarias. No es lo mismo que por unas vías circulen veinte trenes que cincuenta. Pero además, en ocasiones, han sido los propios trabajadores los que han alertado de deficiencias en las vías. El Gobierno ha venido haciendo oídos sordos a las protestas de los ciudadanos que son usuarios de los trenes. Para Sánchez, Oscar Puente y demás cualquier crítica es malintencionada.

La primera lección de esta tragedia es que es urgente una evaluación y puesta a punto de nuestras infraestructuras ferroviarias y escuchar a los maquinistas y a quienes todos los días tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los viajeros. Por lo pronto cunde un sentimiento de inseguridad entre los usuarios de los trenes. Sentimiento que sólo se puede paliar con la verdad, es decir con el reconocimiento por el ministro Óscar Puente de cuáles son los déficits y necesidades de nuestro sistema ferroviario y el verdadero estado de las vías. También con el compromiso inmediato de invertir en su arreglo. Es mas que evidente la pésima gestión que viene haciendo el gobierno Sánchez del transporte ferroviario.

Hay muchas otras lecciones que se pueden y se deben sacar, pero la ineludible es que el ministro Puente deje de negar la realidad que diariamente afrontamos los usuarios de los trenes.

Se le dan muy bien los tuits y muy mal la gestión del ministerio.