Sin igualdad territorial en la Justicia

Los abogados de Castilla y León han reclamado, coincidiendo con la celebración este viernes de su patrono, tener las mismas condiciones de las que disfrutan en las autonomías en las que están transferidas las competencias en materia de Justicia. El presidente del Consejo de la Abogacía de la Comunidad, el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, lamentó en un acto en Zamora la «situación de inferioridad» que sufren en asuntos como el turno de oficio y el baremo de pago por ese ejercicio, o la remuneración de la solución de controversias. Sobre esa última cuestión, explicó que en Castilla y León los abogados hacen este trabajo, obligatorio por ley, pero no está remunerado, lo que les parece «injusto e indigno».