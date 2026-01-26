El inevitable desacuerdo en cada alarma

Creado: Actualizado:

La borrasca Ingrid ha creado no pocos problemas en los últimos días. Y ha puesto de manifiesto una vez más que nunca llueve, nieva o se gestionan las inclemencias a gusto de todos. Las previsiones el viernes eran realmente duras sobre todo para el oeste y el norte de la provincia, así que ante las nevadas se decidió embolsar a los camiones en varios puntos. La alerta llevaba días comunicada, aunque muchos transportistas siguieron en su mayor parte su rutina. Ahora los retenidos en Asturias amenazan con pedir indemnizaciones porque aseguran que no fue para tanto. ¿Cómo actuar en estos casos? Siempre será mejor un por si acaso que un yo pensé que...