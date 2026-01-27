Unidad de la izquierda «con discreción»

Creado: Actualizado:

El secretario de Organización, el leonés Pablo Fernández, pidió ayer a IU «discreción» en las negociaciones entre ambos partidos para ir en una candidatura de unidad en las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo, de la que los morados excluirían a Sumar. Fernández, que en las últimas elecciones se presentó por Valladolid para garantizarse el escaño que por León no era factible, confirmó que hay conversaciones desde hace «muchos días», y reprochó que IU esté informando al respecto: «Lo que pediría es discreción. Yo creo que si se tiene voluntad de llegar a un acuerdo, no se retransmite las negociaciones en los medios de comunicación». Para ayer estaba prevista una reunión de IU, Podemos, Sumar y Verdes que se pospuso.