Urraca... ¿la 2ª?

No nos miran bien los ingleses cuando nos ponemos medallas en medio del corral engallándonos un tanto, aunque lo normal es que no se enteren ni sacando aquí el bombo, timbales y clarines para proclamar glorias propias o menos propias. Eso han hecho y hacen con lo de «León, cuna del parlamentarismo europeo»; risitas se echan y pedorreta por creídos o raterillos. Pero algo sí que se han repelado cuando llegó a la redacción del «Birminghan Post» un eco de celebrarse aquí este año a Urraca como la primera reina en Europa. ¡¿Cómo?!, ¡¿qué?!, se dijo el jefe del suplemento de Historia y Tradiciones, ¡¿la primera?!... Y a tirar de crónica vieja se puso para publicar en el dominical del domingo 4 de enero un artículo con el titular «La británica Boadicea, primera reina de Europa» donde cuenta que fue reina de la Britania celta en tiempos de Nerón, y que tras ser azotada y sus hijas violadas por los romanos, unió a los icenos y los trinovantes liderando en el año 61 una revuelta masiva y fiera que incendió y destruyó las ciudades romanas de Camunoludu (Glocester) y Londinium (Londres). Historiadores romanos la describen como «mujer alta, de cabello rojizo largo, voz fuerte y aspecto feroz, que vestía túnicas y un torque de oro». Aunque finalmente la revuelta fue sofocada, la reina Boadicea se convirtió en icono nacional británico en lucha por la libertad y la identidad. Y aprovechando que el río Cole pasa por Birmingham, se apuntó ese periódico a sacudirle de paso a nuestra Cuna del Parlamentarismo citando las tesis del historiador leonés Carlos Estepa, muy crítico con ella: «La Unesco no es un foro histórico... y no se celebraron Cortes sino una Curia. A través de textos se concluye que hubo cives, gentes importantes y de la burguesía de sólo alguna ciudad, pero no consta que hubiera personas elegidas. En León, Castilla y otros reinos pudo haber de manera coyuntural asambleas que ampliaban el conjunto de sus miembros a personas de la burguesía, nunca del pueblo. Y una cosa es un antecedente, pero otra un parlamento organizado con capacidad de legislar... y en ese sentido el modelo ha de ser de Inglaterra».