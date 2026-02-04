Inseguridad ante otro 'conejo' de la chistera

Creado: Actualizado:

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) criticó ayer que los ayuntamientos «carecen de información» sobre la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno, en un gesto que ha sido calificado por los analistas como otro ‘conejo’ sacado de la chistera para defenderse de la avalancha de escándalos. «Son muchos los interesados en obtener información del proceso y se dirigen a los consistorios a recabar datos, sin que estos puedan responder a sus demandas», avisa la FEMP. Los ayuntamientos «carecen de información» y «poco más pueden añadir» a lo que ha anunciado el Gobierno sin mayores detalles.