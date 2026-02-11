Pulso PP-Vox también por Mercosur

Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, calificó ayer de «incomprensible» que Vox vote en contra de las salvaguardas del acuerdo de Mercosur que «protegen» el campo español. En concreto, se aprobaron medidas para reforzar la defensa de los agricultores europeos ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar. El Parlamento Europeo aprobó las salvaguardas diseñadas para poder desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio.