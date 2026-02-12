Creado: Actualizado:

Yo no perreo sola. Tampoco acompañada. Porque no me gusta, porque ni armada de valor y de dos copazos soy capaz de menear el bullarengue en tiempo y forma y porque bastante ejercicio hago ya por prescripción facultativa como para hacer sentadillas en mis ratos libres. Pero, sobre todo, porque ese mundo de sexualización prefabricada y de machotes que te van a dar lo tuyo y lo de tu prima me revuelve las tripas: no es que una sea pacata, sino que es más del «Tengo un jardín en mi casa/ que es la mar de rebonito;/ no tengo quien me lo riegue/ y lo tengo muy sequito» de Olga Ramos que de «Le doy por donde hace pipí, por donde hace popó» de Bad Bunny. Hace años, el reguetón llegó, sonó, venció y me expulsó de la pista: antes era la reina del baile y ahora soy reina emérita, arrinconada por el perreo en la barra de un bar. Será por eso, porque ni olvido ni perdono, por lo que no me he convertido a la religión reguetona tras la actuación del puertorriqueño en la Super Bowl. Sin embargo, hasta a una exiliada del meneo como yo le resulta difícil ignorar lo que hay detrás de ese espectáculo. Bad Bunny no es Super Ratón salvando al mundo, pero sí el tipo que se ha aprovechado del Supertazón para colar y dignificar una cultura que siempre está fuera de plano, para convertir el escenario en una pista de baile donde, por una vez, los suyos, que son los nuestros, han movido la cola. De paso, ha puesto a Trump al borde de la apoplejía: entre otras lindezas, escupió en su red social que «nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo». Pues mira, ‘brother’, yo llevo media vida cantando en inglés sin saber lo que decís y no me ha pasado nada.

Por cierto, ¿quién ganó la Super Bowl?