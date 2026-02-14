Creado: Actualizado:

Lo que más inquieta a los hunos y admira a los hotros es la «boca de hacha» con la que el tipo se luce en la corrala política española, esa barahúnda de no te menees. Le cabe también lo de cañero, eso que en orador parlamentario es hoy un título entre la mediocridad y decepción que aburren haciendo escurrir mucho voto popular a las trincheras de una derecha extremada donde el insulto suple la ausencia de argumentario sereno reduciendo todo su discurso a una sola palabra para brindarle un eco ruidoso al simplón y al airado: ¡hijoputa!, ¡ladrón!, ¡saqueador!, ¡vendepatrias!, ¡traidor!, ¡prostibulario!...

Y entonces llega Rufián con su reciente escarapela de «mejor orador en Cortes» haciéndose querer como el único cartucho que le queda a la escopeta tuerta y de feria de la izquierda española, tal que el paravalanchas de la fachosfera que sugiere una coalición de las fuerzas progresistas y recuperar así el último respeto que se le esfuma a una izquierda empeñada desde su origen en ser sopa de siglas que prefieren perrear entre ellas a ladrar al zorro que sueña ser el guardián del gallinero y que está demostrando lograrlo bien fácil sin hacer oposiciones al puesto ni esforzarse nada para seducir al tibio, al resentido y al peleas.

Y ya hay un eco: IU, Más Madrid, Comuns y Sumar convocan un encuentro el 21 con un lema «Un Paso al Frente» (¿Popular?) con fuerzas sindicales, culturales, plurinacionales y de izquierdas... ¿y Podemos?... ¿y Rufián de líder porque el runrún mediático lo ve como al listo de la clase, chulito de patio y con bases que le aupan como urgente mesías cañero?... No. Su indisimulado narcisismo le despeñará en esa sopa de egos lindos clavados a su trono en el fracturado rojerío: Belarra en su guindo, Yolanda en su pasarela, Otegi en su nogal, la Irene en su piragua, Junqueras en su abadía, el galleguista en su forro, Comuns en su sardineta, Compromís en su caloret, la Cup en su sardana, Masmadrid en Menoscañas, Izquierda reUnida en su Geyper, Izquierda Española en su rebote... o Ecosocialistas Murcianos, cosa que existe aun pareciendo chirigota... Apuéstalo todo a que jamás les verás en coalición.