Ciberdiario de León

En ocasiones me habrán oído comentar en público que una de las razones por las que el Incibe, aquel Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación que todos llamábamos Inteco allá por el 2006, sigue existiendo dos décadas después, ha sido y es sin duda la reivindicación constante que desde León se realiza por nuestra importancia. La confianza de los leoneses en que la transformación de la economía y el mercado laboral sólo puede venir por la inversión en nuevas tecnologías. Este interés se ve reflejado de modo constante en la información, los análisis y los debates a lo largo de la historia contemporánea de nuestro Diario de León. Las secciones permanentes de prospectiva sobre innovación, investigación, digitalización y también sobre ciberseguridad lo convierten en uno de los medios de información nacionales más activos y que mayor esfuerzo viene dedicando en las últimas décadas por poner el foco en temas que interesa sumamente a sus lectores: es el termómetro del interés leonés por la innovación.

Esta atención y el esfuerzo que los profesionales del Diario dedican a nuestro mundo ciber radica en la creciente frecuencia con la que nos llegan peticiones remotas sobre información adicional a partir de las noticias que leen en la edición online. La cobertura de los temas, las entrevistas, los reportajes siempre profundizan a un nivel que es muy apreciado por los profesionales de un sector digital para los que León ya es un lugar de referencia en el seguimiento de los avances tecnológicos y su impacto real en la economía y la sociedad, particularmente de la ciberseguridad.

Hablar de historia del Diario de León es, sin duda, hablar de una historia común en la que vamos de la mano los leoneses y su diario decano, donde compartimos espacios de información y reflexión sobre asuntos que pueden parecer a veces muy lejanos, pero que ya son familiares para muchos lectores. En uno de los últimos foros organizados por el Diario, el pasado verano, sobre la computación cuántica, los participantes tuvimos ocasión de debatir en una abarrotada sala, sobre cómo cada una de las instituciones podíamos aportar a prepararnos para este nuevo desafío tecnológico que ya está aquí. La rectora de la Universidad allí presente, la directora del centro de supercomputación, la directora de Telefónica y yo mismo coincidimos en la necesidad de impulsar la formación especializada en las aulas leonesas en ese nuevo campo de conocimiento científico-tecnológico. Este viernes, 13 de febrero, todos nos reunimos de nuevo en nuestra alma mater leonesa para celebrar la concesión del doctorado honoris causa a uno de los padres de la computación cuántica mundial, leonés a más señas, Sergio Boixo. Y de nuevo la cobertura protectora, esmerada, de nuestro Diario de León estuvo ahí, antes y durante, dando eco a la labor a veces callada, a veces compleja de nuestro mundo tecnológico, nuestro mundo ciber.

Nuestro Ciberdiario dedica igualmente la máxima atención a las tendencias tecnológicas que necesitaremos priorizar si queremos mantener a León en la vanguardia del desarrollo económico. Especialmente en lo que se refiere a la inversión en seguridad y defensa, con particular interés en el desarrollo de drones, con la factoría anunciada por el ministerio de Defensa este mes de enero como proyecto más significativo, la selección por la Otan de Incibe como aceleradora de emprendedores digitales o Cain-Telefónica como laboratorio de pruebas, que impulsarán el emprendimiento digital leonés decisivamente. 2026 será el año de la primera graduación de titulados en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, algunos de los cuales ya han formado parte del más de medio centenar de jóvenes investigadores que Incibe y la Universidad han contratado en estos tres últimos años para acercarles profesionalmente a la ciberseguridad. También la Federación de Empresarios Leoneses se ha volcado en la incubación y aceleración de proyectos empresariales locales vinculados al ámbito digital y financiados por el programa Ciberemprende-Incibe. Sus rostros, sus ideas, su trayectoria ya llenan de contenidos nuestro Ciberdiario de cabecera, junto a los de la numerosa comunidad de expertos nacional e internacional, que tienen en León sus más importantes y famosos puntos de encuentro, a través del Summer Bootcamp que Incibe y la Organización de Estados Americanos organizan cada verano, y ya van diez ediciones, o el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, Enise, que tendrá su vigésima edición anual el próximo mes de octubre. Más de seis mil profesionales volverán en 2026 a acudir a la meca de la ciberseguridad global, que ya es por derecho propio León.

Seguramente ahora mismo el Diario ha llegado a una familia leonesa, como lo es la de nuestro celebrado Sergio y su padre Ignacio, ingeniero informático que lideró muchos años el cambio digital en el Banco de España, y que en estos días, les permite leer las noticias sobre cómo esta transformación digital está abriendo nuevos caminos en León. Seguramente también tras compartir estas noticias, esa misma familia estará animando a sus miembros más jóvenes a interesarse más por el tema. Sembrando una semilla que les pueda inducir a estudiar, a trabajar algún día en estos temas, y además poder hacerlo desde León o regresando para desarrollar su carrera profesional en este ámbito de vanguardia que desarrollan Incibe, la Universidad o alguna de las empresas tecnológicas que comparten su sede en nuestra provincia.

Y de nuevo ahí detrás de esa semilla estarán la labor de la ciberpluma indispensable de los editoriales de Joaquín, los reportajes de María Jesús, Carmen, Ana, Cristina y tantos magníficos periodistas que nos dan voz, eco y estimulan el interés por lo ciber, por dar eco a todo lo que rodea este movimiento de transformación digital, social y económica. Por todo ello, gracias y enhorabuena a toda la familia que componéis nuestro Ciberdiario de León.