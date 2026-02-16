Giro a la derecha por la despoblación

Creado: Actualizado:

Un estudio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales detalla que por cada 10% de población que pierde un municipio en la España vaciada, el voto a la derecha aumenta 0,11 puntos porcentuales. El informe realizado por el investigador Álvaro Sánchez García señala que el fenómeno se explica por un efecto composicional: no es que los vecinos cambien de ideología, sino que la salida de población altera el electorado y «cambia las preocupaciones políticas de quienes se quedan». Añade, además, que el proceso de la despoblación, lejos de generar desmovilización, refuerza la participación electoral entre estos votantes.