Atraso tecnológico en la capital

Los ayuntamientos de Castilla y León celebraron ayer esos curiosos plenos que duran apenas unos minutos y que sirven para decidir quiénes se tendrán que sentar en las mesas electorales, en este caso, en la convocatoria autonómica del 15 de marzo. La capital de la provincia fue noticia al no conseguir realizar el proceso con normalidad, puesto que el ordenador encargado de esa función se resistió a la hora de concretar los ‘afortunados’. Pero el problema tecnológico no se quedó ahí. Los grandes municipios de la Comunidad colgaron en poco tiempo la posibilidad de conocer a través de sus páginas web si un ciudadano estaba convocado para acudir a su mesa, un servicio público con claros beneficios sin tener que aguardar con incertidumbre la visita de los policías con el papelito...