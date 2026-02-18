Las presas también necesitan una puesta al día

Creado: Actualizado:

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al Gobierno que destine 100 millones de euros al año para mantener presas e infraestructuras hidráulicas después de que varias comunidades de regantes hayan denunciado el «desperdicio» de agua durante el tren de borrascas. Recuerda que el propio ministerio reconoció, en un informe en diciembre, que los sensores de las presas «se habían descuidado durante años». «Según los datos oficiales, un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% requiere renovar o sustituir sus sistemas de vigilancia», resalta la Federación.