Peajes de ida y vuelta en las autopistas

Lo de las autopistas de peaje parece que tiene carril de ida pero también de vuelta. En Cataluña se cansan de no tener ya que pagar. Ayer, la Cámara de Barcelona hizo pública el martes su propuesta para recuperar el peaje. Defienden que la AP-7, que sigue el corredor del Mediterráneo, tiene ahora un 37% más de tráfico de vehículos ligeros y un 55% de pesados. «Hay un déficit creciente de inversión en conservación viaria», advierten, por lo que solicitan que se implemente un sistema de pago en la red de altas prestaciones y sus vías alternativas en España, siguiendo las directivas europeas de ‘quien usa paga’ y ‘quien contamina paga’. En un comunicado aseguran que esta medida debe garantizar «el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras» con un modelo único y equitativo en toda España.