Los ‘grandes’ sacan a sus pesos pesados para el 15-M

La visita de este domingo a Ponferrada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre un intenso ciclo de inquilinos de La Moncloa que acudirán a Castilla y León durante los próximos días para empujar a sus partidos. Por la parte socialista, también se prevé que el leonés José Luis Rodríguez Zapatero estará entre los protagonistas de actos de los ‘grandes’. Por parte del PP, ayer se confirmó que sus expresidente José María Aznar y Mariano Rajoy se implicarán más en la campaña. Aznar estará el próximo martes, día 24, en Burgos en un acto junto a Alfonso Fernández Mañueco. Y a Rajoy, tras su visita de ayer a Valladolid, se le espera en más ocasiones.