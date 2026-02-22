La mili también cuenta para los mutualistas

Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria abre ahora la puerta a hacer devoluciones de IRPF a los antiguos mutualistas que realizaron aportaciones durante el servicio militar obligatorio. Un paso más en la larga reclamación de quienes han cotizado por partida doble estas aportaciones, una situación que afecta a alrededor de 40.000 leoneses y cuya resolución pareció acelerarse al final de la última campaña de declaración de la renta. Ahora Hacienda aclara en su página web que si los ciudadanos o el empresario hubieran realizado aportaciones a una mutualidad durante el período del servicio militar obligatorio, esta información debe figurar en el Fichero General de Afiliación.