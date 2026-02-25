Tempus fugit

Creado: Actualizado:

La provincia de León es pura riqueza. Las diferentes realidades físicas y culturales nos hacen diferentes y en definitiva iguales, pero donde a veces nuestra propia insatisfacción no nos deja ver el final del túnel.

El Colegio de la abogacía de León fundado en 1844, ha permanecido junto a la sociedad leonesa, creciendo, cambiando y por qué no sufriendo los vaivenes y las crisis sociales, culturales, económicas y sobre todo de identidad y de ahí el peso que dicha institución y sus profesionales tienen en nuestra sociedad. No cabe derecho sin abogacía y abogacía sin derecho, de ahí que nuestro colegio represente la diversidad de un colectivo que se dedica a asesorar y salvaguardar el derecho de defensa de la ciudadanía en el desarrollo de sus derechos y libertades, no solo las de algunos, sino las de todos, y eso nos da perspectiva y objetividad.

León, como nuestro carácter, es una tierra dura, correosa a veces, donde tener sangre de reyes en muchas ocasiones nos pesa más que nos premia, y en numerosas ocasiones nosotros mismos nos negamos ese potencial para fijarnos en nuestras debilidades más que en nuestras fortalezas.

Somos Cuna del Parlamentarismo, invento que ni nosotros muchas veces sabemos lo que significa, pero que nació del corazón y el carácter de leoneses y las leonesas, con su fuerza y su garra, quienes conquistaron uno de las mayores logros de la democracia europea, dialogar para alcanzar acuerdos de paz y construir un sistema donde todos se veían representados. En 2013, la Unesco reconoce los Decreta de León de 1188, redactados en el marco de la celebración de una Curia Regia durante el reinado de Alfonso IX de León, como «el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo».

Los Decreta, inscritos en el Programa Memoria del Mundo, documentan «la presencia del pueblo en la toma de decisiones a nivel del reino junto al monarca y los estamentos privilegiados de la época, como eran la Nobleza y la Iglesia».

Si fuimos capaces de lograr con diálogo y participación de todos los colectivos y estamentos sociales un hito de tal envergadura, solo nuestra estupidez será la culpable de rendirse para no lograr evitar la despoblación, el desarraigo, conservar nuestro talento joven y dotar a todos los rincones de nuestra provincia de los recursos y herramientas para poder construir un futuro.

Desde nuestra abogacía, dotada de los mejores y más formados profesionales del derecho, con herramientas tecnológicas que permiten desarrollar su actividad desde cada rincón de León, solo existe una consigna, defender nuestra provincia, con sus diferentes peculiaridades, pero poniendo en valor a su ciudadanía y sus incalculables recursos.

Lo que hay que hacer, es lo mismo que hizo Alfonso IX de León, que es traer ante si a todos los colectivos y escuchar, no cada uno en una dirección o por intereses meramente subjetivos, sino escuchar y ejecutar un mismo proyecto para León, y ello sin ponernos medallas, porque el único éxito será el colectivo.

En una época donde se dedican tantos recursos y esfuerzos a la huella de carbono, la sostenibilidad, la protección de datos, el compliance,…me hago una serie de preguntas que entre todos deberíamos dar respuesta:

¿qué espacio estamos dejando para ilusionar a nuestros jóvenes?

¿Qué espacio estamos dejando para financiar los proyectos de quien empieza y tiene derecho a equivocarse? Salimos a buscar a esos jóvenes o mayores que quieren dar un giro a su vida personal y profesional para ayudarles en sus proyectos, o en cambio cerramos las puertas en sus propias narices.

¿Estamos enseñando a nuestros jóvenes a labrarse un futuro o estamos facilitando simplemente su presente, mientras estamos destruyendo valores como el sacrificio o el esfuerzo?. ¿Por qué ahora el sueño de todo joven y no tan joven es ser funcionario?

Las generaciones actuales son las que mejor han vivido probablemente de los últimos cien años, y sin embargo, alguien se ha preguntado por qué ahora hablamos con naturalidad de la depresión, de la ansiedad o la frustración. Qué es lo que nos está pasando para que nuestros jóvenes estén desilusionados sin haber comenzado sus propias vidas en muchos casos. Qué tiempos en los que con poco se era mucho más feliz y por qué ir al pueblo en verano daba para más historias y anécdotas que ir a Laponia o Eurodisney.

En mi humilde opinión, debemos cambiar nuestra forma de ver el vaso yen lugar de medio vacío a medio lleno, vamos a perseguir y potenciar nuestros valores y vamos a dejar de llorar por lo que pudimos ser y no somos, porque para equivocarse hay que intentarlo.

La abogacía hoy está mejor formada que nunca, mejores medios y herramientas, y todo al alcance de un clic. El cliente no llama a la puerta, sino que en muchas ocasiones contacta vía redes sociales, vía móvil o vía web. La posibilidad de colaborar entre distintos profesionales del mismo sector y de otros, ha favorecido un mayor crecimiento de los despachos digitales y tecnológicos o expertos en ciberseguridad, hoy León es un referente en materia tecnológica.

Tengo claro, como Abogacía, que es hora de dejar de mirar atrás y fijar el objetivo, que no es otro que formar a los mejores profesionales, evitar la burocracia y favorecer la financiación y la internacionalización, pero siempre desde la cercanía y humanidad que nos hace diferentes a los leoneses y leonesas. Una persona que viaja y conoce otras realidades estará deseando volver a León, porque es su tierra, pero para ello necesita que alguien desde las instituciones públicas y privadas extienda su mano y favorezca este proceso.

Acojamos como un éxito al que regresa o no se fue de León, y no como un fracaso al que se fue y volvió. Entre todos hagamos que el orgullo sea compartido, y solo así lograremos un León que nos merecemos, desde luego los 1.700 profesionales que integran el Colegio de la Abogacía de León se sienten orgullosos y harán cuantos esfuerzos sean necesarios para lograrlo.