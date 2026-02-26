El ‘scroll infinito’ de la política

Creado: Actualizado:

Esta noche, justito a las doce en punto, nos dirán que arranca una campaña electoral que, en realidad, parece no tener principio ni fin. La sucesión de actos políticos de pre, casi, junto y a post... es como ese efecto de las redes sociales y las máquinas tragaperras denominado «scroll infinito».

Y tanta verborrea genera una prodigalidad que invita a quien coge el micrófono a intentar, como en el póker, reventar las cosas con un ‘y otra más’. Quizá se entiende así lo de la «ley de lenguas andaluzas» que nos tocó escuchar estos días. Pero sólo es un fleco, entre tanto enredo sobre los idiomas, que ha derivado en una ganancia para los de siempre, al ir sustituyendo, hasta implantárnoslo a fuego en el cerebro, que hablamos el ‘castellano’ en vez del ‘español’. Como esa otra batalla, también perdida hace tiempo, de que los entes de las administraciones españolas no son nacionales. Se han transfigurado en agencias y oficinas estatales al dar por buena esa terminología, usada por los que empujaron al esperpento al que entonó, sin pudor, que eso de que España era una nación era algo «discutible y discutido».

Temo que hoy, a las 12 en punto, el escaso interés ciudadano por la política haga como Cenicienta y salga corriendo. Terrible horror y error. No son pocos los que aseguran que tras esa desafección hay mucho de ‘factoría de ideas’. Esas que van pervirtiendo y trasmutando poco a poco nuestra forma de expresarnos, conocedoras de que la sociedad se articula según hablamos, al igual que el pensamiento de cada cual.

Durante años se ha sembrado esa sensación de aversión a la política, de que da lo mismo ir a votar, que son todos iguales... y eso sirve de caldo de cultivo en el que crecen los populismos y los experimentos. Estoy convencido de que hay españoles que se vieron cautivados por esos mensajes del ‘hartazgo’ y los ‘chorizos’, y votaron a la UPyD de Rosa Díez pasa pasar por los Podemos de Pablo Iglesias, los Ciudadanos de Rivera, y acabar en los Vox de Abascal. A todos les avala el discurso fácil, apoyado en tierras movedizas, que más pronto que tarde se agrietan.

Aguardo con ansia la desclasificación de otros papeles pendientes... Lo del Borbón contra el 23-F se vio en prime time esa misma noche. Aspiro a saber quién estaba detrás de la muerte de Manolete. Quizá sea el conejo que saldrá de la chistera el próximo lunes. En ese ‘scroll infinito’ que tiene en marcha la Moncloa.