Oleada de fuegos 'madrugadores' en el norte

Febrero no es un tiempo de incendios forestales y por ello la sorpresa es máxima en el norte, en concreto en las comunidades de Asturias y Cantabria. En esta última autonomía, ayer se valoraba la posibilidad de elevar el nivel de emergencia al acumular hasta 33 fuegos activos. En la noche del martes ya se decretó la preemergencia, según explicó la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, quien aseguró que se están «viviendo horas complicadas». Mientras, en el Principado de Asturias, había ayer 26 focos activos, seis de ellos controlados y uno estabilizado. La situación había empeorado ligeramente respecto a última hora del martes, cuando se contabilizaban veinte focos en trece concejos.