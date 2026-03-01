Azucarera busca cultivadores

Creado: Actualizado:

AB Azucarera retoma en estas fechas su campaña de promoción entre los agricultores para difundir sus condiciones como opción de cultivo, en la primera ofensiva que lanza la compañía británica despúes del cierre destemplado de la fábrica de La Bañeza ejecutado sin contemplaciones, y con alguna complicidad sindical, el pasado mes de mayo. Esta vez ha sido Benavente la localidad elegida, a medio camino entre la localidad bañezana y Toro, cuya planta ha capitalizado la producción de la empresa. Habrá que ver si su oferta convence a los cultivadores leoneses o la remolacha que quede en la provincia se molturará en la cooperativa de Acor.