El vino como gran motor rural

La cultura del vino, en alianza con el patrimonio histórico y artístico, el turismo y el sector primario, genera empleo, crea riqueza, arraiga población en el medio rural y contribuye, con el concurso de la iniciativa privada, a la estrategia de internacionalización de Castilla y León desde diversos ámbitos. Esa fue la principal conclusión de la apertura de la Feria Internacional de Enoturismo (Fine) que arrancó ayer en Valladolid con profesionales, entidades y territorios de veintiún países de Europa, Asia y América. León, con sus DO en constante crecimiento, forma parte de un campo que tiene un «potencial enorme en el sector turístico ligado a la actividad primaria», según el director general de Turismo, Ángel González.