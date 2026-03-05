Se consumaron las sospechas

Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado la designación de Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda como nueva presidenta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El nombramiento, que deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados, deja clara la intención del Gobierno de tener bajo control una de las pocas instituciones que mantenían su independencia del Ejecutivo. El fin del mandato ayer de Cristina Herrero, en el cargo desde 2020, (aunque estaba en la institución de su creación en 2014) hacía presagiar que el Gobierno no iba a dejar pasar la oportunidad de controlar un organismo que ha trabajado con independencia y que ha puesto en más de un aprieto a María Jesús Montero, Yolanda Díaz o Carlos Cuerpo. La falta de colaboración y el ninguneo a que han sido sometidos numerosos informes realizados durante todos estos años ha sido denunciado públicamente por Herrero, quien ha tenido muy claro desde el principio que la AIReF nació para garantizar la estabilidad presupuestaria y que ese trabajo se debía realizar con total independencia.

Durante estos seis años, el Gobierno ha puesto numerosos palos en la rueda al trabajo de la presidenta de la AIReF. Sus informes técnicos e independientes han sido cuestionados o sencillamente no tenidos en cuenta a la hora de abordar asuntos relevantes como el Sistema Público de Pensiones, el SMI, la reforma fiscal, la financiación autonómica, la incapacidad temporal, el absentismo y especialmente la falta de presupuestos. Estos últimos días, con motivo de la finalización de su mandato, ha concedido numerosas entrevistas en las que Herrero ha dejado claras las dificultades que ha encontrado para realizar su trabajo. En la entrevista concedida a El Mundo hace apenas 48 horas ponía el dedo en la llaga «espero, decía, que mi sucesor no proceda del Gobierno. Es clave que la AIReF preserve su independencia». Sus temores se han confirmado.

La expresidenta de la AIReF ha solicitado comparecer en el Congreso para hacer balance de su mandato, pero ya ha dejado algunas perlas y recomendaciones como la necesidad de contar con un presupuesto, más ahora que nos enfrentamos a los problemas que va a causar el conflicto de Oriente Próximo, a la necesidad de ir planificando ajustes fiscales, la financiación autonómica o la reforma de las pensiones, una de las grandes preocupaciones de Herrero de cara al futuro, ya que según sus cálculos, en 2050 con la llegada al sistema de los «boomers» habrá casi 16 millones de pensiones que pagar, un 56% más que en 2025, lo que pondrá las cuentas en un gravísimo y preocupante desequilibrio si no se toman medidas contundentes.