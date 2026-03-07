Antelo se niega a 'pasar por el aro' de Vox

Creado: Actualizado:

El Comité de Garantías de Vox anunció ayer la expulsión del partido del diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith y la pérdida de su condición de afiliado —tenía el carné número 6—. También confirmó que en sus ya habituales purgas —que parecen más propias de un partido soviético por ejemplo búlgaro— incluye a su exlíder en Murcia, José Ángel Antelo, conocido en León por su etapa como jugador profesional de baloncesto. El ala-pivot formado en la cantera del Real Madrid militó hace 15 años en el club leonés en la LEB Oro. Según Vox, se le expedienta por «los hechos protagonizados y las manifestaciones realizadas» desde que el 26 de febrero la dirección del partido le planteó dejar el liderazgo en Murcia.