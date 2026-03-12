El puente de la pereza

Creado: Actualizado:

Vivimos una semana puente. No tocan festivos, es más cuestión de que estamos en una fase de transición. Sí, entre el 8-M y el 15-M.

El domingo se demostró que la conmemoración es más necesaria que nunca. Los días internacionales están para hacer balance sobre cómo evolucionan las cosas. Éstos son momentos terribles para las mujeres. Lo primero fue que se las echó a un lado para dar protagonismo a la resucitada pancarta del ‘No a la guerra’. Y eso que los últimos doce meses han servido para recordar que el dinosaurio sigue ahí, con una sucesión de casos de prostitutas ministrables, de acosos en sede pública, cuando no de agresión sexual uniformada... de políticos que dimiten a medias para superar el titular, sin dejar el sillón de verdad para irse a casa... Un rosario de barbaridades que pasan aún hoy día, aunque cueste admitirlo, que prueban que persiste una cloaca maloliente que no se ha limpiado, y que da más asco si se atiende a los que se tapan la nariz para señalar con el dedo hacia otro lado. Pero da pereza afrontar en serio este asunto de una vez por todas... Quizá así se entiende la pereza de la sociedad a la hora de sumarse a unas marchas lideradas por quienes ni siquiera son capaces de agarrarse a una única pancarta con la mujer, de manera clara y incuestionable, como protagonista.

En esta semana puente hacia el 15-M también andamos pendientes de las perezas. Que rima con las certezas del cartel de Mañueco, que tanto juego da con las variaciones sobre la palabrita.

La pereza de este domingo será la que decida el resultado de las elecciones menos motivadoras, puesto que suman, al creciente cansancio por la política, el hecho de elegir la administración con la que menos se identifican los ciudadanos, y en plena crisis mundial que ‘muerde’ en cajas registradoras y gasolineras.

El dilema sobre ir o no ir a las urnas el día 15 decide también esa especie de referéndum sobre el leonesismo que algunos buscan impulsar. Hace cuatro años captó mucho voto de castigo puntual, como se pudo comprobar en las siguientes citas con las urnas. Pero ahora es Vox el partido de los ‘indignados’. La UPL llevaría mal si se vota en clave de balances, con desigualdad en sus municipios, y como muleta en la capital y la provincia de un PSOE que no ha arañado nada al Gobierno de Sánchez. Alguno dirá que tienen un logro mayúsculo: ahora son más los que ponen Autonomía Leonesa.