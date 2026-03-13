Aviso del Procurador sobre la inacción municipal

Creado: Actualizado:

El Barrio Húmedo sufre graves problemas a los que el Ayuntamiento de León sigue sin dar solución. Recientemente llegó el aviso del Procurador del Común sobre la problemática que se ha petrificado en la tarde-noche del Jueves Santo por la inacción municipal frente al botellón que invade la zona mientras miles de personas disfrutan del festivo paseando, visitando bares o viendo procesiones. Es un momento puntual conocido, al que no se le ha dado una respuesta adecuada, incluso con incidentes graves como el ocurrido el año pasado cuando una niña papona acabó siendo la víctima más evidente de todo esto. Pero hay conflictos que duran todo el año y que generan un riesgo cierto. El defensor del pueblo autonómico resalta el peligro en Dámaso Merino al no tomarse cartas en el asunto.