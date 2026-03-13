Una de las provincias más grandes de España

Creado: Actualizado:

Haciendo buenas las palabras del cocinero José Andrés «del país más rico del mundo», León es la provincia más grande de España.

No solo una de las más grandes en extensión sino en cultura, diversidad en reservas de la biosfera y por supuesto en gastronomía. Una cultura gastronómica forjada a lo largo de los siglos por el enclave estratégico que tiene lo que hace que diferentes culturas se entrelacen. La cocina leonesa es tradición, pero creo que llegados a estos años también es innovación. El camino abierto por la primera estrella Michelin de León, a principios del siglo en el restaurante Vivaldi del Carlos Cidón, comenzaba a mirar los productos tradicionales de otra manera poniéndolos en valor y dándoles a conocer más allá de nuestras fronteras. Aquellos primeros pasos permitieron a productores apoyarse en la innovación para mejorar la producción, distribución e imagen. León ya estaba en el mapa de las estrellas. Muchos recogimos aquello como un aliciente y una posibilidad de dar una vuelta de tuerca al legado que nos hicieron otros cocineros y también esas cocineras (como es en nuestro restaurante Pablo la cocinera era Maruja Ramos) que día a día en los fogones trabajaban los productos leoneses: «eso sí que era producto de cercanía». Muchos de esos productos hoy no se pueden trabajar en nuestras cocinas como son las ancas de rana, truchas, etc... producto del descontrol o el ahora demasiado control, pero eso sería otro tema largo de tratar. Esos sabores, que a día de hoy están casi desaparecidos en la memoria gustativa, son los que desde la innovación tratamos de recuperar, para huir de modas de cocinas globales con sabores del mundo que, por otra parte, son necesarias y enriquecedoras para dar más valor a lo nuestro. Sí, valor a lo nuestro… eso que se nos llena la boca diciéndolo y haciendo patria, pero luego, cuando se necesita realmente, miramos a otro lado. Tenemos y no hay duda las mejores legumbres, carnes, lácteos, embutidos, setas… y yo me pregunto: ¿Qué harían con estos productos otras provincias u otros países tales como Francia e Italia? Este planteamiento me lo hago cada día cuando toco, veo o visito los lugares donde están estos productos. Somos ricos y no lo sabemos. Con esto no pretendo concienciar de nada a nadie, pero cada vez que compremos productos miremos un poco quién los hace y seguro que ese granito de arena que ponemos en comprar productos leoneses tarde o temprano vuelve en forma de más trabajo y riqueza en nuestra tierra.

Pero como las palabras ya llevamos tiempo sabiendo que no valen de nada, piensen cuando un joven se va de León, piensen si le hemos dado a ese agricultor, ganadero, etc... lo que necesitaba para seguir, porque ese ganadero o agricultor también come, se viste, compra de todo en su zona y necesita recursos como en cualquier parte del mundo... vamos, que mueve economía. Al final, todo esto hace grande una provincia y atrae a gente que emprenda y también turismo. Si queremos turismo tenemos que tejer una red fuerte de diferentes sectores para llegar a la alta calidad que se merece todo lo dicho antes. Para finalizar, es un ¡orgullo! para nosotros poder estar en esta provincia, día a día, dando desde nuestro restaurante una visión de nuestra tierra a la gente de León y a turistas, tanto nacionales como internacionales. Felices 120 años al Diario de León, para que siga contando desde sus páginas las maravillas de esta provincia de León.