Ha sido un placer; o quizá no

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Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana; habla y no permitas que te roben tu palabra. Me juego un denario y no lo pierdo, a que ninguno de los jóvenes entre de 18 y 22 años que voten por primera vez en estas elecciones autonómicas sabe de dónde sale la frase que abre este último Diario de Campaña. Pensándolo bien, es mucho más que probable que no sepan tampoco qué es un denario ni el valor que tenía para un romano de la Legio VI Victrix o la VII Gémina. De modo que me jugaré dos denarios. Una pista: es una canción.

El 15 de junio de 1977 nos estrenamos en esto de votar y el 14 de junio de ese mismo año nos estrenamos en esto de las jornadas de reflexión. Hoy ya es 14 de marzo, así que reflexionen. Háganlo con fruición, frunciendo el ceño que es como mejor se reflexiona. Pero, sean ustedes hombres o mujeres o lo que sea que se sientan por dentro y estén profundamente enamorados de su pareja, no se tiren cinco días como Pedro Sánchez, que no hay tiempo. No tenemos tanto tiempo como Koldo, que dijo eso de “esto acaba de empezar, calma y tranquilidad porque queda mucho”. Es probable que a él sí le quede mucho. Y a sus amigotes Ábalos y Cerdán, también. Durante toda la precampaña y la campaña el PSOE ha hecho de los 39 años de gobierno del PP en Castilla y León su oremus. Lo han hecho fatal, dice Carlos Martínez y repiten sus correligionarios. Con un leve pescozón tras la melena quizá estudien qué hicieron los socialistas durante 39 años en la oposición. Le toca a usted, votante, decidir si fue malo el PP y fue peor el PSOE o viceversa. Y le toca reflexionar sobre el papel de un Vox y una UPL fuera de un gobierno y otra dentro de un gobierno. Se ven los toros mejor desde la barrera porque desde dentro se le ven a uno todas las costuras. Apoyado en el burladero y con la cerveza en la mano es fácil recomendar unas chicuelinas, unos naturales o unas manoletinas antes de entrar a matar, en la suerte natural o en la suerte contraria. Pisando la arena, los cuernos del toro impresionan más. Y acojonan. Por el momento, ayer el PP volvió a visitar El Bierzo con su jefe de filas al frente. El resto de los partidos, salvo UPL naturalmente, no vio necesario enviar a León a sus primeros espadas y la jornada se quedó en anodina. Lo más destacable es que el PP está convencido de que los ciudadanos tienen claro que lo mejor para Castilla y León es que gobierne Mañueco; que el PSOE dice que hay un ambiente de cambio que se nota clarísimamente por donde van; que VOX nota que los españoles son cada vez más españoles y, como con la Heineken, piensan en verde; y la UPL cree que el leonesismo se le ve a los leoneses en cada poro de su piel. Así que van a ganar todos. En la ignorancia de un escribidor (valga el calificativo en homenaje a dos de los grandes periodistas que se han ido durante la campaña, Fernando Ónega y Raúl del Pozo) se antoja imposible que ganen todos, pero ya verán que en la noche electoral no perdió nadie. Así las cosas, el deseo es que, tras el recuento de los votos, los que hayan ganado sean los castellanos y los leoneses. Con acuerdos, sin acuerdos o con lo que sea, que los 82 procuradores piensen en nosotros y no en ellos. Otra vez la ignorancia del escribidor. La canción de Jarcha decía también: Si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz... Pues eso: Habla pueblo, habla. El Diario de Campaña se despide. Ha sido un placer. O no, quien sabe.