La España Vaciada volverá a tomar las calles

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La organización Revuelta de la España Vaciada ha convocado movilizaciones en las plazas de todo el país para el martes 31 de marzo, para protestar contra el «abandono institucional» de los territorios despoblados y los «proyectos especulativos» que «asedian» al medio rural y propone de nuevo la jornada como Día Europeo de Lucha contra la Despoblación. Denuncia que la despoblación rural no es un proceso «casual ni inevitable» sino consecuencia de «decisiones políticas», especialmente los «megaproyectos energéticos» y la «falsa apariencia de la energía verde». Ponen el foco en proyectos que consideran lesivos para los parajes naturales.