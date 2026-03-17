La realidad tozuda del Barrio Húmedo

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Ayer fue jornada electoral y, como era previsible, acaparó toda la atención. Eclipsó el grave derrumbe ocurrido en la noche del sábado en la calle Dámaso Merino. Era sábado y a la habitual afluencia masiva de ciudadanos se unían los aficionados del Rácing de Santander, disparando la concentración de personas a niveles máximos. Afortunadamente no hubo desgracias humanas cuando cayeron los cascotes. Pero cabe preguntarse por la responsabilidad municipal en un incidente sobre el que los avisos eran reiterados en los últimos días. Los problemas del Barrio Húmedo son evidentes y conocidos. Y también las quejas por la inacción. Se acerca el Jueves Santo y el masivo botellón. El año pasado, tras los incidentes, se les intentó restar importancia. Horas después llegó un apuñalamiento en la zona. Ahora es tiempo de preguntarse qué se va a hacer este año...