Paradores, orgulloso de sus paradores

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Paradores prevé finalizar este año con el 60% de su red de establecimientos renovada, tras un proceso que comenzó en 2024 bajo una inversión de más de 250 millones de euros, con la mirada puesta en el centenario de 2028, según se ha dicho en la Convención Anual de Directores y Directoras, celebrada en el Parador de Cádiz. En el encuentro ha estado presente la presidenta de la pública, Raquel Sánchez, que ha afirmado que dicha renovación se ha constatado en la reapertura de diez paradores que han estado inmersos en importantes obras de reforma y modernización, sin que se haya mencionado al parador de León, aún pendiente de su segunda fase.