Con bufanda y camiseta

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La verdad tiene la vocación incorregible de joder titulares, hasta cuando el titular lo arma la sección forofa sobre el muro de los serviles. El PP frena a Vox, vino a concluir un afamado medio de comunicación que quiere brindar en papel la faena de Franganillo en Telecinco; bueno, el PP, y los tres sillones que se quedó el PSOE porque Vox no alcanzó a birlar los restos por los racimos que vendimió un tal Alvise en el fin de fiesta de la democracia. 14 son menos que 17, sobre todo por cómo comieron los pardales las migas en el mantel. Los corifeos del poder saben mucho de números. Cuando creces 1,3% y 20.000 votos, te estancas; pero te disparas si escalas medio punto y 10.000 apoyos con respecto a ese tal Tudanca, por tu cara bonita de alcalde y gran gestor, y no por sanchista, aunque te pusiera Cerdán, añaden ufanos al relato de motivos de la consagración con el que encalan los sótanos de la morgue de la corrupción, la ceja con el índice encorvado de tanto billete trincado, para tratar de darle una patada en el trasero al profeta que amenaza la máquina de financiación; es otra edición del maxi single de tu abuela vota mal; que a quien se le ocurre, válgame Dios, la UPL, empatar con el soviet de San Andrés, ahora que ya se habían horneado excusas para tapar en dos años la metralla bajo las alfombras de las tres últimas décadas. Tampoco acaba de interiorizar el PP que en León no le votan para hacer lo que Barbón en Asturias. El PP se tira al monte, suele recordar Abascal desde el púlpito, mientras pone el foco en ese contubernio que se traen en Europa. Hay mucha gente asfixiada por el sistema que empieza en Bruselas y Alemania y termina capilarizado en los valles de cabecera leoneses. No le arriendo las ganancias a Vox cuando vaya a poner coto al programa de los excesos que han dejado en el sector primario leonés un boquete que sale en la foto del satélite a las tres de la tarde. Desde que Valín y Clemente se hartaron de matar rebaños en León. Menudo avispero para llegar a formar Gobierno. No fallarán los medios afines; los que en campaña no dijeron ni pío de la coalición PP-PSOE en Mercosur.