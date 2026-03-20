El Miteco, en la inopia con el carbón

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El Gobierno central desconocía la actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, un asunto que se destapó con el accidente de la mina de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores leoneses por una explosión de gas metano. Fuentes del Miteco han apuntado esta misma semana que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) «no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025». De hecho, han apuntado que el proceso de obtención de la documentación está siendo «lento» y el ITJ la está analizando, especialmente la relativa a los planes de labores de las explotaciones.