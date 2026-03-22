Lo malo conocido

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Zumban tortas en el seno de Vox en su cresta de la ola como si quisieran morir de éxito. Las guerras sucias que ahí se declaran sus bandos, facciones y disidencias llegan incluso a los tribunales al ser denunciados dos de su altos cargos por filtrar información confidencial de un disidente brillante y exportavoz, Espinosa de los Monteros, tan sensato como parece en tanta olla de insensatez. Y se acusan unos a otros de mangancias y mamandurrias que manchan con escándalo el banderín de anticorrupción y transparencia que tanto flamean acusando y regodeándose en concreto con el barro, choriceo y finanzas del socialismo. En el manifiesto que acaban de publicar quince exdirigentes de este partido —exigen un congreso que depure posturas, hechos y gentes— se denuncian «las retribuciones desorbitadas en el entorno del presidente Abascal, impropias de un proyecto que defiende la austeridad», lo mismo que García-Gallardo —el próximo a expulsar— acusó hace unos días de embolsarse Abascal un tercer sueldo por las retribuciones de un proveedor del partido a su mujer e influencer Lidia Bedman por consultorías y otras martingalas engalanadas. Y ahí d+esfila también el murciano Antelo, reciente destituído, al conocerse sus meneos en el untamiento de Cartagena para recalificar terrenos propiedad de una empresa en la que casualmente su mujer tiene el 50%. Y todo esto, sin tocar pelo rizao. Cuando pillen alguna mayoría y no sólo llaves de pacto con décimo en premios menores y pedreas, ¿con qué nos sorprenderán?... ¿qué sino es este?... ¿es la corrupción tan inherente al poder, tan sistémica y apetecible, pagadora de deudas y esclava de todo clientelismo político?... ¿es siempre ese el camino y la sustancia gorda que espera obtener quien alcanza algún poder que, si es absoluto, corrompe absolutamente?... Y como no todos pillan, vienen entonces las delaciones, Y después, el cisma que aborta el éxito. Se vio en Podemos. Irrumpió triunfal hasta lograr 69 diputados y la disensión lo vació de sí mismo. ¿Irá Vox por esa senda?... Y con Alvise, otro que tal baila, lo mismo. Así que Lo Malo Conocido respira y ventila.