Planas avala un Mercosur con fecha: 1 de mayo

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió que el acuerdo Mercosur —tras anunciar ayer la Comisión Europea que se aplicará de forma provisional desde el 1 de mayo—, es una «gran noticia» que beneficiará tanto al sector agroalimentario español como del resto de socios. Planas cree que el pacto comercial da «no sólo una amplitud de mercados», sino que también permite que España se aprovisione, por ejemplo, de soja, un producto fundamental para la alimentación del sector ganadero. Según el titular de Agricultura, el sector alimentario se enfrenta a cuatro grandes retos, el geopolítico, el comercial, el climático y de digitalización.