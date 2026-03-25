Gabilondo, ante un verano ‘calentito’

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El Defensor del Pueblo presentó ayer su balance anual y aprovechó para exigir más coordinación de las administraciones frente al fuego y más esfuerzo en prevención. Pero también habló de otro tema calentito que afecta a muchos pueblos. Angel Galilondo reclamó a los ayuntamientos que concilien la celebración de fiestas con descanso a los vecinos. Destacó que la suspensión de los objetivos de calidad acústica durante actos «de especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga» debe ceñirse «estrictamente a los presupuestos previstos legalmente», como por ejemplo, que como medida «excepcional» sea «puntual y temporal».