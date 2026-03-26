Médicos y sanidad vuelven a negociar

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La ministra de Sanidad, Mónica García, mostró ayer su «preocupación» por los efectos que las huelgas de médicos están teniendo en el sistema sanitario, pese a lo que ha hecho hincapié en que su departamento ha hecho «todo lo posible» para evitar estas movilizaciones. «Eso significa que nos hemos reunido 60 veces con el Ámbito donde están representados los legítimos representantes de los trabajadores, también los representantes de los médicos, CC OO, UGT, CSIF, SATSE (...) Nos hemos reunido además 25 veces con los sindicatos de los comités de huelga», explicó en su respuesta en el Congreso a una pregunta del PNV. El Comité de Huelga confirmó ayer que hoy se reunirá con el Ministerio de Sanidad para intentar avanzar hacia un acuerdo.