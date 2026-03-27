Hay trabajo, faltan ganas

Creado: Actualizado:

Según datos recientes del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) en España tenemos en el paro a 2.408.670 personas. Ciudadanos en edad de trabajar. El mayor número de parados se registra en el sector servicios —1.746.602—, en la industria —188.604—; la construcción —178.016— y en agricultura 73.787.

A principios de mes otra estadística en este caso del INE (Instituto Nacional de Estadística) facilitaba un dato que al cruzarlo con el anterior abría las puertas al asombro: hay 152.000 ofertas de empleo sin cubrir. Asombro que se prolonga cuando uno lee noticias como una que publicaba El Día de Segovia cuyo titular resume el fondo del problema: «La hostelería de Segovia cierra festivos por falta de personal». En el desarrollo se contiene la clave para entender que algo va mal en nuestro país cuando hay ofertas de empleo que no encuentran respuesta.

Una de ellas que buscaba camareros para trabajar en un restaurante lo anunciaba en este términos: «Ofrecemos: jornada continua, dos días libres, 45 días de vacaciones, crecimiento laboral, formación, jornadas de familia, cierre Nochebuena y Nochevieja y excelente ambiente laboral. Conciliamos contigo, conciliamos para ti».

La noticia reflejaba los diversos ángulos de la situación creada por la falta de personal, en este caso en la hostelería, pero visto que la carencia se extiende a otros sectores —la construcción, la agricultura, la industria-, la clave que ofrecía luz acerca del porqué de lo que está pasando la apuntaba el gerente de uno de los establecimientos abocados a tener que cerrar ante la falta de personal. «Hay —decía— mucha gente que no quiere trabajar; porque con las ayudas les vale». A las dificultades para encontrar personal se suman las bajas laborales prolongadas que, frente a las que están justificadas, engordan la creencia de que se ven favorecidas por cierta la laxitud de la inspección.

Según un informe de Randstad Research, el absentismo laboral en el tercer trimestre de 2025 afectaba a 1,48 millones de empleados cada día. España es líder del absentismo en la Unión Europea. Triste récord negativo. Parece que hay trabajo, pero faltan ganas de trabajar.