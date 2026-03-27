Más autovía jacobea hacia Europa

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El Camino de Santiago ha tenido un papel fundamental para León a lo largo de su historia, como el gran cauce de conexión con Europa. Ahora, se aguarda la apertura del tramo pendiente entre Lugo y Compostela, pero también se avanza en la otra dirección, lo que impulsará las comunicaciones desde la provincia hacia el este de la Península y el viejo continente. Ayer, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacó a información pública el proyecto de trazado del nuevo tramo de la autovía A-12, conocida como del Camino de Santiago, entre Ibeas de Juarros y Burgos, en dirección a La Rioja, con un presupuesto estimado de las obras de 126,5 millones de euros.