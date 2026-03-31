Algo se mueve pensando en las urnas

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Los ciclos electorales tienen sus normas y en la provincia de León este hecho se está poniendo en evidencia en las últimas semanas. Mañana comienza el mes de abril y falta ya menos de un año y dos meses para la celebración de comicios para elegir las corporaciones locales. Ahora, con la mirada puesta en ese mayo de 2027 afloran sin cesar desavanencias para las que no se había encontrado tiempo con anterioridad. Ayer cambió el gobierno municipal de Mansilla de las Mulas con una moción de censura. Y en Arganza se rompieron amistades. Toca marcar territorios y abrir brechas. Dice esa ley nunca escrita que los pactos de rompen a falta de un año año para las elecciones. Así se dispone del tiempo para preparar las cosas...